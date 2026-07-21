Sábado – Pense por si

João Pereira Coutinho
João Pereira Coutinho Politólogo, escritor
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21 de julho de 2026 às 23:00

Memorando de desentendimentos

E é esta mesma Europa, tão fecunda nas suas lamúrias, que deplora o afastamento anunciado dos Estados Unidos em matérias de defesa! Quando leio notícias destas, não é o afastamento dos americanos que me espanta; é o facto de, apesar de tudo, eles ainda por cá andarem.

O MEMORANDO DE ENTENDIMENTO entre os Estados Unidos e o Irão nunca valeu o papel em que foi assinado. A guerra prossegue, imperturbável, porque o Estreito de Ormuz continua sob a mira da Guarda Revolucionária iraniana. Perante isto, que fazer?

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