João Pereira Coutinho
João Pereira Coutinho Politólogo, escritor
29 de julho de 2025 às 23:00

Grandes males, grandes remédios

Uma coisa é certa: só Mário Centeno pode salvar a direita dela própria, agora que tem os dias livres para também "ponderar" uma candidatura.

AS PRÓXIMAS PRESIDENCIAISfazem lembrar aqueles filmes de terror em que a vítima inocente, ferida em alto mar, começa a atrair os tubarões com o seu sangue. A vítima é Gouveia e Melo, a sangrar nas sondagens. Os tubarões são personalidades do centro-direita que "ponderam" uma candidatura quando esse espaço deixou de ter um vencedor antecipado. De João Cotrim de Figueiredo a Rui Moreira, sem esquecer uma eventual candidatura do Chega, não é improvável que a direita tenha 5 candidatos (no mínimo) dispostos a tentar a sua sorte.

