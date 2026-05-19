Sábado – Pense por si

João Pereira Coutinho
João Pereira Coutinho Politólogo, escritor
19 de maio de 2026 às 23:00

Diário brasileiro

Rostos novos, capazes de libertar a esquerda e a direita brasileiras do feitiço lulista ou bolsonarista, não se vêem no horizonte.

REGRESSO A SÃO PAULO. Politicamente falando, sinto-me como Bill Murray no filme O Feitiço do Tempo: os anos passam, mas as claques são as mesmas. De um lado, Lula da Silva, com 123 anos; do outro, um filho qualquer de Bolsonaro para cumprir a quota da família. Será que o sociólogo Robert Michels tinha razão quando escreveu, há mais de cem anos, que os partidos em democracia tendem sempre para a oligarquia?

Para continuar a ler
Já tem conta? Faça login
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Diário brasileiro