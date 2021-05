Os moralistas

SE EU TIVESSE UMA TELEVISÃO, não haveria touradas na minha grelha. Acho o espectáculo penoso e bárbaro, razão pela qual não frequento as praças. Aliás, se eu tivesse uma estação de televisão, era provável que a dita grelha horrorizasse uma parte substancial do País, atendendo ao meu gosto por musicais da Broadway, filosofia idealista inglesa e todo o tipo de tratamentos termais. Paciência. O controlo remoto existe por uma boa razão.



Acontece que eu não tenho uma televisão. Nem a RTP, que eu saiba, deve ter como missão plasmar nos ecrãs os gostos e desgostos dos membros do Governo. As touradas são um "espectáculo sanguinolento" e por isso não têm lugar no novo contrato de concessão do serviço público?



É a razão errada. As touradas só deviam ser abolidas do serviço público se fossem ilegais, como a luta de cães. Não sendo, e beneficiando o Governo dos impostos directos e indirectos que a tauromaquia gera, a censura das corridas é uma declaração de guerra a quem espera do serviço público "representação" e "diversidade" – duas palavras que a esquerda adora e ignora em partes iguais.

Se os membros do Governo querem uma televisão só deles, que a paguem. Sozinhos.