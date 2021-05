Terceiros mundos

Perante milhares de imigrantes que vivem em condições miseráveis no concelho de Odemira, alguns dos quais agora infectados com o infame vírus, António Costa mostrou-se indignado com tudo, excepto com a inacção do seu governo para lidar com uma situação há muito tempo conhecida e até denunciada.

Sempre que há sarilhos em Portugal, as autoridades comportam-se como colegiais apanhados a fumar no vão de escada. Uns fogem; outros dizem que não sabiam de nada; e alguns, escondendo o cigarro, desatam a perorar sobre os malefícios do tabaco e a insensatez de cultivar o vício.



O primeiro-ministro representa este último arquétipo: perante milhares de imigrantes que vivem em condições miseráveis no concelho de Odemira, alguns dos quais agora infectados com o infame vírus, António Costa mostrou-se indignado com tudo, excepto com a inacção do seu governo para lidar com uma situação há muito tempo conhecida e até denunciada.



Uma inacção que, sem surpresas, gera imediatamente um voluntarismo de sinal contrário, com o ministro Cabrita a requisitar habitações privadas de um resort para que os casos suspeitos possam fazer o seu isolamento profiláctico.