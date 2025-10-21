Sábado – Pense por si

Gonçalo M. Tavares
Gonçalo M. Tavares Escritor
21 de outubro de 2025 às 23:00

Desapareceu um quadro de Picasso, a 6 milhões de euros o metro quadrado

12 centímetros por 9,8 de um quadro de Picasso custam 600 mil euros, o que significa que, proporcionalmente, um metro quadrado de Picasso valeria cerca de 6 milhões de euros. Mais caro que o metro quadrado das casas em Portugal.

Uma obra de Picasso desapareceu numa viagem de 400 quilómetros entre Madrid e Granada. 

Para continuar a ler
Já tem conta? Faça login

Assinatura Digital SÁBADO GRÁTIS
durante 2 anos, para jovens dos 15 aos 18 anos.

Saber Mais
Tópicos Trabalho Política Roubo Arte e entretenimento Madrid Portugal
Opinião Ver mais
Vanda Marques
Vanda Marques

Eternamente jovens

Já ninguém esconde os liftings e o botox, a procura pelo rosto perfeito nunca foi tão voraz. Conheça ainda o passado de Sócrates e os candidatos ao Benfica.

Germano Almeida
Germano Almeida

A Rússia continua a querer tudo

Trump esforçou-se por mostrar que era dele o ascendente sobre Putin. Mas o presidente russo é um exímio jogador de xadrez. Esperou, deixou correr, mas antecipou-se ao encontro de Zelensky em Washington e voltou a provar que é ele quem, no fim do dia, leva a melhor. A Rússia continuar a querer tudo na Ucrânia. Conseguirá continuar as consequências dos ataques a refinarias e petrolíferas?

Menu shortcuts

Desapareceu um quadro de Picasso, a 6 milhões de euros o metro quadrado