Sábado – Pense por si

Gonçalo M. Tavares
Gonçalo M. Tavares Escritor
19 de maio de 2026 às 23:00

Os fortes e os fracos – Mbappé, Trump e Xi Jinping

O que mostram estas imagens de contenção, a todos os níveis, do comportamento de Trump? Mostram que os seus comportamentos inaceitáveis com outras pessoas, humilhando e fazendo do bullying um passatempo ou uma modalidade desportiva, são voluntários e resultam de uma decisão. 

Na semana passada vimos Trump a caminhar ao lado de Xi Jinping, provavelmente os dois homens mais poderosos do mundo. Curiosamente, o senhor Trump, que costuma caminhar à frente, sem mirar um segundo para trás, mesmo perto de outros poderosos como o Rei de Inglaterra, estava ali, nas imagens que vimos, bem contido, caminhando lado a lado com a prudência que a sua sensibilidade lhe exige. A sensibilidade de Trump, essa, já se sabe, é bastante específica: ele é sensível ao dinheiro e ao poder; o resto é farinha para fazer pão.

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