Sábado – Pense por si

Gonçalo M. Tavares
Gonçalo M. Tavares Escritor
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21 de julho de 2026 às 23:00

Estás salvo, aliás, estás preso

O que aconteceu foi isto: um humano sobrevive a um violentíssimo tremor de terra, que mata a sua mulher, e destrói parte significativa da Venezuela, e, ao sair lá de baixo, em estado de sobrevivente em luto, alguém lhe diz: está preso.

“Dividir o homem. Pôr-lhe à direita a luz a assistência aplaude/ pôr-lhe à esquerda a sombra a assistência treme”

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