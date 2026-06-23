Sábado – Pense por si

Germano Almeida
Germano Almeida
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23 de junho de 2026 às 23:00

Trump preso ao regime iraniano

Teerão é um vencedor parcial. Consegue amarrar um suposto sucesso de Trump à sobrevivência do regime criminoso iraniano (oh, suprema ironia) e passou a saber que tem um instrumento de negociação e eventual coação muito mais efetivo do que o longínquo e custoso objetivo de chegar às armas nucleares ou comprá-las: o controlo de Ormuz, claro.

A aventura iraniana foi, é e continuará a ser o maior erro da vida política e da experiência presidencial de Donald Trump. Foi isso que fez abrir, pela primeira vez e de modo relevante, brechas na base MAGA e poderá ser isso que vai ditar uma eventual derrota copiosa dos republicanos nas intercalares de novembro.

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