Fedorov e o dilema ucraniano

A "guerra assimétrica" com que a Ucrânia mudou a equação da agressão russa tinha em Fedorov uma das principais cabeças. A inovação tecnológica foi fundamental, mas Sirsky representa o lado mais pragmático e rígido de encarar o sacrifício militar. A queda do jovem ministro da Defesa mostrou que Zelensky percebe que uma guerra, mesmo com estes dados novos, continua ser uma guerra feita por militares. A Ucrânia já mostrou que consegue resistir a tudo. Resistirá, pois, a mais esta crise traumática.

Geralmente, quando vemos milhares de pessoas nas ruas a manifestar-se devido a algum governante é para exigir o seu afastamento. Incrivelmente, Kiev e outras cidades ucranianas assistiram há dias a milhares de pessoas a exigirem a continuidade de um governante. No caso, Mykhailo Fedorov, o jovem de 35 anos que, como ministro da Defesa, conseguiu em apenas meio ano no cargo (e depois de passagem no início da guerra pelo pasta da Inovação Tecnológica) imprimir uma nova dinâmica, na introdução de tecnologia no processo militar, desenvolvendo, com primor, o conceito de "guerra assimétrica": drones não tripulados cada vez mais baratos, mais leves e mais eficazes conseguem atingir alvos militares e energéticos russos, reduzindo a capacidade de refinação e a mobilidade logística militar russa, com menos custos humanos para a Ucrânia. Nos meses em que ocupou a pasta da defesa, a Ucrânia reduziu em 43% os rendimentos russos nos combustíveis fósseis, muito por culpa do crescimento das ações ucranianas em profundidade russa e as baixas militares dos russos ascenderam a mais de 30 mil/mês. Perante estes resultados espetaculares, o choque e a indignação pela saída de Fedorov foi notória. Zelensky teve de dirimir um dos maiores dilemas desde que é presidente da Ucrânia: manter Fedorov e desafiar a posição de Sirsky ou respeitar o chefe das forças armadas, desbaratando o capital político e eleitoral do trabalho de Fedorov?