Sábado – Pense por si

Germano Almeida
Germano Almeida
19 de maio de 2026 às 23:00

O fim do bipartidarismo na Velha Albion

A "guerra civil" no Partido Trabalhista pode significar o fim definitivo do bipartidarismo no Reino Unido. Mas quer dizer muito mais: deixou de ser possível governar ao centro e pode ser impossível impedir que quem beneficie do disparate do Brexit seja quem o tenha promovido. Ainda falta muito tempo para terminar a legislatura do Labour, mas talvez seja tarde para evitar o pior.

A "guerra civil" no Partido Trabalhista não surgiu do vácuo.

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