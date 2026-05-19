Sábado – Pense por si

Eduardo Dâmaso
Eduardo Dâmaso
19 de maio de 2026 às 23:00

Um PJ no governo

Luís Neves mostrou, em menos de três meses, que uma pasta decisiva do poder de Estado não está à deriva.

O ministro da Administração Interna Luís Neves entrou com energia e músculo no Governo. Também com ideias e valores que recolocam o debate sobre a segurança interna onde ela deve estar: no campo dos atores que têm uma visão visceralmente democrática, tanto da eficácia policial como dos direitos humanos e garantias de defesa, colocando estes sempre na primeira linha de ação. Este é um debate da democracia, não do populismo. Neves vem a afirmá-lo como ninguém, em muitos anos e governos.

Para continuar a ler
Já tem conta? Faça login
Tópicos PJ Polícias Caso de polícia Polícia Luís Neves Polícia de Segurança Pública Setúbal Lisboa Porto
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Um PJ no governo