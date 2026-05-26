Sábado – Pense por si

Eduardo Dâmaso
Eduardo Dâmaso
26 de maio de 2026 às 23:00

Terrorismos

Arquivos da violência política não devem servir para servir a agenda do Chega mas para fazer a história. E ela também está cheia de cadáveres no rasto da extrema-direita

Escrevi, em tempos, um livro intitulado A Invasão spinolista, que resultou dos testemunhos importantes de dois antigos simpatizantes do Estado Novo, um ex-agente da PIDE e um homem que vinha das profundezas do regime e da Legião Portuguesa. Resultou também de alguns documentos, de entrevistas e pessoas do universo da extrema-direita, como Alpoím Calvão.

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