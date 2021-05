O ruído de Passos e o MEL de Ventura

Se André Ventura é o elefante na sala e embaraça Rui Rio, Passos Coelho, percebeu-se claramente, pode pulverizar o líder do PSD. Basta um sinal com o dedo mindinho.

As direitas portuguesas criaram o Movimento Europa e Liberdade (MEL) para ir discutindo o futuro mas, sobretudo, para ter um espaço de gestação de uma eventual agregação de partidos, movimentos, grupos e grupúsculos, personalidades e eminências pardas. Em regra, o MEL tem-se caracterizado por discussões com alguma ideologia, pouca capacidade política de entendimento, escassa estratégia, demasiada fulanização, nenhum efeito prático. De qualquer modo, no que representa de valorização da política democrática, é melhor que exista do que não.

Este ano, a personalização sobrepôs-se a tudo. Se André Ventura é o elefante na sala e embaraça Rui Rio, Passos Coelho, percebeu-se claramente, pode pulverizar o líder do PSD. Basta um sinal com o dedo mindinho. Para começar, seria melhor que reduzissem a discussão a duas questões: a que foi inteligentemente lançada no primeiro dia por Cecília Meireles – afinal, o que quer a direita para o País e o que quer este dela -, e o que significa, que impacto tem, o indiscutível mel de Ventura junto de uma faixa eleitoral cada vez mais significativa. A direita e o centro-direita, queiram ou não, estão entalados entre essas duas omnipresenças. Passos Coelho é um líder forte, autêntico e de uma seriedade inatacável, Ventura um furacão eleitoral ainda em crescimento.

Com Passos, ou sem ele…