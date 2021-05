A metáfora da moto-quatro e do palheiro

No debate do Novo Banco já poucas coisas nos podem surpreender. Há muito sabemos que ele é uma espécie de geringonça mutante. Um monstro de muitas cabeças, sobrevivente desse sistema de poder chamado GES/BES, que dominava os negócios e a política nos anos de chumbo da corrupção material e moral de Salgado, Sócrates e companhia.



Estes foram apenas os rostos finais da decadência de um tempo que arrasta, nos esquemas e na cumplicidade, toda uma casta alegadamente senatorial que mandou neste País, nas últimas três décadas. Uma casta, para lá de medíocre e criminosa, que vampirizou e vendeu a pataco grandes empresas como a PT, essa vaquinha-mealheiro do Grupo Espírito Santo. Uma casta que não está pobre, não foi punida, e goza todos os dias com a democracia e os portugueses, manipulando as suas próprias falências, colocando os milhões a salvo e deixando para trás a narrativa dos atestados de pobreza em forma de palheiro a moto-quatro. Se existisse em Portugal uma verdadeira sociedade civil, como na Islândia ou na Alemanha, outro galo cantaria. Não existiria o presente clima de impunidade, o Estado seria muito mais competente a confiscar bens a esta gente, as penas por corrupção e os crimes económicos em geral seriam muito mais robustas, não sobreviveriam os contos da carochinha, como o que o juiz Ivo Rosa contou no debate instrutório da Operação Marquês.



As audições do parlamento a estes crápulas confirmam o que sempre foi percetível para quem não quis ser tratado como um carneirinho. Ou quem não se deslumbra com o poder, dinheiro e influência desta gente.