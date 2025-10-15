Sábado – Pense por si

Eduardo Dâmaso
Eduardo Dâmaso
15 de outubro de 2025 às 23:00

A grande conspiração

Luís Montenegro abraçou as teses dos que defendem que o Ministério Público conspira com jornalistas para derrubar o poder político.

A presunção corrente nos habituais megafones mediático-políticos de que o Ministério Público (MP) utilizou três jornalistas, um dos quais eu próprio, para judicializar, mais uma vez, a política e a campanha eleitoral das autárquicas, com o tema da Spinumviva, não tem nada de novo, mas traz uma curiosidade. Montenegro deu um passo em frente e abraçou as teses conspiracionistas, sublinhando a ideia de que o MP terá falado com ele através da imprensa.

