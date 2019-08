Mais crónicas de Eduardo Dâmaso

As agendas canalhas do verão 01-08-2019 O Governo de António Costa vê uma “agenda canalha” (comos eles adoram o lado tonitruante da expressão...) em tudo e todos que o criticam. O risco de mexicanização é real e obriga a que avancem alguns poderes-travão a este clima

Quando a verdade já não chega 25-07-2019 Se a prioridade de António Costa, em matéria de combate à corrupção, é o que está no programa do PS, mais vale ficar com a memória do que de bom fizeram no passado, porque o presente é uma mão-cheia de nada

A memória e a lei do centrão 27-06-2019 A memória e a lei do centrão partidário é que ditam as regras da República. E prepara-se para um novo assalto, com as propostas do PSD e do PS que estão em cima da mesa no parlamento, em matéria de autonomia e meios do Ministério Público

História de um crime político 19-06-2019 Olhando para a forma como a contratação pública se transformou hoje num território reiterado da corrupção, não há dúvida de que o menos mau é implodir o código e reconstruí-lo.

A crise da direita e do regime 12-06-2019 Não há apenas uma crise da direita. Há uma crise do regime disfarçada pelas boas contas de Mário Centeno, pelo crescimento do turismo e pela especulação imobiliária. O resto é um País martirizado por serviços públicos paralisados e transportes atulhados

Eles vão mesmo combater a corrupção? 11-06-2019 O Presidente da República entende que o combate à corrupção é uma prioridade nacional. Já o disse em várias ocasiões, chegando mesmo ao ponto de amarrar o Governo e a PGR a esta obrigação.

Costa e a prioridade da corrupção 06-06-2019 António Costa diz que o combate à corrupção vai ser prioridade da próxima legislatura. Ficámos a saber que, até aqui, não foi. Espera-se, agora, que comece por limpar a sua própria casa e que reforce orçamentalmente quem o faz

Os novos tempos do sistema político 30-05-2019 As eleições europeias confirmaram que não temos nacionalismo radical, nem xenofobia antiemigrante, com relevância eleitoral. Mas os votos das europeias não disseram que o sistema político está imune a mudanças

Berardo e os risinhos da chantagem 23-05-2019 Não é possível analisar o endividamento da banca entre 2005 e 2011 sem fazer a autópsia do poder político e financeiro da época. De Sócrates a Salgado, com Berardo no meio. Como não é possível analisar o estoiro do BPN sem o relacionar com o PSD e Cavaco

Os trabalhos de Ivo Rosa 16-05-2019 Os que estão incomodados com a montanha de papel que o juiz Ivo Rosa enfrenta no caso Marquês, nunca piaram quando outros juízes tiveram de enfrentar o mesmo, nos processos Casa Pia, BPN ou Operação Furacão

15 anos da Sábado para os leitores 09-05-2019 Ao completar 15 anos, a SÁBADO recebeu a melhor prenda de todas. Pela primeira vez, é líder absoluta no segmento das revistas de informação. No dia 15 de Maio vamos organizar uma conferência sobre "Jornalismo e Liberdade"

O juiz que Sócrates adora 30-04-2019 A grande dúvida está em saber se Sócrates espera que Ivo Rosa liquide, pura e simplesmente, o processo nesta fase, ou se aceita que o magistrado alinhe num outro tipo de pantomina de justiça e mande os arguidos para julgamento.

Crise dos combustíveis: onde anda o Governo? 17-04-2019 Tudo o que se passou até aqui é mais ou menos incompreensível. Não se percebe porque é que as estruturas do Estado não se prepararam para uma crise que estava anunciada pelo menos desde o dia 1 de Abril

A história da carochinha dos juízes 17-04-2019 Os juízes do processo dos vistos dourados não sabiam o que significava a palavra facilitador. Chegaram à conclusão de que se trata de um “dinamizador”. Depois de alguma investigação na Internet, construíram uma boa história da carochinha

Uma nomeação quase cómica 11-04-2019 Governo nomeou para secretário de Estado do Ambiente ex-juiz que ajudou a liquidar a investigação do Apito Dourado e que avisou Rui Rio antecipadamente sobre a realização de buscas. E que não tem currículo em questões ambientais. Dá vontade de rir, para não chorar