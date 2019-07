ePaper ou encontre-o nas bancas a 24 de julho de 2019.

O programa eleitoral do PS, na parte em que promete "travar um combate determinado contra a corrupção", merece análise detalhada. Os socialistas e, em particular, António Costa, começam por puxar dos galões. Reivindicam para si os "progressos sólidos" em matéria de combate à corrupção registados em Portugal, enumerando, no essencial, o arsenal legislativo que criaram.E é verdade: foram governos do PS que que dotaram o Ministério Público de um regime de forte autonomia, "ímpar na Europa", como afirmam. Também foram governos do PS que criaram um regime de perda de bens a favor do Estado, presumindo-se constituir vantagem da atividade criminosa a diferença entre o valor do património do arguido e o do seu rendimento lícito. Foi também o PS que aprovou um regime de acesso efetivo às contas bancárias para a investigação do crime económico e que aumentou, de forma significativa, os meios da investigação, e que criou condições para a PJ concentrar a sua ação na criminalidade organizada. É tudo verdade!