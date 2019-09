A pantomina grotesca de Tancos

Se há coisa que já sabemos sobre o episódio do furto e achamento das armas de Tancos é que a Polícia Judiciária Militar e alguns generais andaram a brincar aos filmes americanos de série B. Filmes daqueles cheios de polícias e agências secretas que se sobrepõem umas às outras, que funcionam na clandestinidade, fora da lógica e das regras do processo penal, e que fabricam realidades paralelas na ilusão que são eles os intérpretes de um qualquer interesse nacional.

O resultado do delírio de um grupo de militares tem tido efeitos corrosivos nas instituições. O então ministro da Defesa mostrou a sua total ausência de sentido de Estado e respeito pelas regras legais mais elementares. O Governo embarcou numa patética manobra de protecção de Azeredo Lopes cujo resultado era evidente deste o princípio. As Forças Armadas iam batendo no fundo com a irracional protecção corporativa que se verificou antes da entrada em funções do actual Chefe de Estado-Maior-General, António Silva Ribeiro. A Presidência da República – não o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa – acabou por levar uns tiros de fogo amigo travestido de uma linguagem vergonhosa, como as escutas e e-mails bem mostram.

Seria bom, que de uma vez por todas, nos entendêssemos sobre este assunto. Os militares envolvidos nesta tenebrosa conspiração de ‘achamento’ das armas, cometeram vários crimes – dos piores que se podem cometer no exercício de funções públicas – e tentaram envolver meio mundo, em nome do dito ‘interesse nacional’.

Se não fosse Marcelo Rebelo de Sousa insistir com grande veemência na necessidade de levar a investigação até ao fundo, através das instituições competentes e adequadamente independentes para o efeito, Polícia Judiciária e Ministério Público, todo este espectáculo degradante tinha redundado num lodaçal ainda mais gigantesco, de onde ninguém sairia vivo. Marcelo, os procuradores e polícias que investigaram este caso são, de resto, as únicas pessoas que ficam bem nesta fotografia.

Alguém explique aos senhores militares envolvidos que manipularam princípios básicos de justiça, como a preservação de locais de crime, a invenção de outros, a adulteração de provas, a encenação de investigações e o encobrimento de criminosos sem qualquer base legal. Demonstraram um desprezo total pela lei e pelas instituições, utilizando a rede de contactos entre si e as lógicas corporativas no relacionamento com os militares colocados no Palácio de Belém e no Governo, para tentar criar um comprometimento fáctico das instituições, em particular do Presidente da República. Noutras paragens, isto chama-se conspiração e costuma ser pesadamente sancionada com penas de prisão efectiva. Por cá, temos apenas um crime chamado de ‘associação criminosa’, que raramente se prova, o que, a acontecer, transforma o episódio de Tancos numa pantomina ainda mais grotesca do que já é.