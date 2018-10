Sobre Tancos

Quando se fala das redes sociais como um mecanismo relevante nesta deriva deveria falar-se também no modo como a agenda, o estilo, a temática comunica com a da comunicação social

Eu posso dizer duas coisas: uma é de que não percebo nada; a outra é que percebo tudo demasiado bem. Não é bom quando as coisas são assim.



Sobre sondagens

Tenho há muito tempo a opinião de que, com excepção de séries longas ou da proximidade das eleições, as sondagens pouco valor têm. Acima de tudo não têm o valor que lhes atribui quem as compra, porque presumo que quem as faz também não lhes dá muito valor. A última diz que o PS desceu um pouco, o BE subiu um pouco, o PSD e o CDS estão na mesma mal. E depois? Duvido que o pouco que acontece numa vida política muito estagnada permita interpretar resultados tão finos que andam à volta de 1%. As duas últimas coisas que aconteceram, a queda do BE por causa do caso Robles e a do PSD por causa do PSD, não precisávamos de sondagem para as saber.



Sobre Bolsonaro e quejandos

A comunicação social, com o seu crescente estilo tablóide, tem muita responsabilidade na deriva populista e autoritária que se assiste nos nossos dias em países como o Brasil, os EUA, a Itália, etc. Muita não significa toda, significa muita. Quando se fala das redes sociais como um mecanismo relevante nesta deriva deveria falar-se também no modo como a agenda, o estilo, a temática comunica com a da comunicação social, com jornalistas a utilizar como fonte as informações das "redes" sem qualquer trabalho de mediação. A comunicação social faz a casa onde depois estes brutos entram.

Também por cá. Felizmente ainda não apareceu nenhum bruto disponível.



Sobre as eleições no Brasil

Em muitos locais no Brasil no dia das eleições houve "lei seca", não se podia beber álcool nas horas em que as urnas estavam abertas. Felizmente para Brett Kavanaugh ele não é eleitor no Brasil.



Sobre o partido dos covardes republicanos (muitos) e democratas (alguns)

É impressionante ver todos os dias a demonstração de covardia dos republicanos e de alguns democratas que se vergam a tudo o que Trump quer, faz e diz. Têm medo dele e da turba que o apoia em tudo, seja, como ele mesmo disse, matar um homem em plena 5ª avenida e não perder um voto. O espectáculo dúplice, vergonhoso, hipócrita que foi a escolha de Kavanaugh para juiz do Supremo Tribunal mostra a degradação daquele que foi o partido de Lincoln, e que tinha a pretensão moral de ter melhores costumes do que os democratas liberais.

O problema não são só os republicanos, é a direcção cediça, frouxa, demasiado comprometida, carreirista dos democratas, que no topo ainda não perceberam o que lhes caiu em cima. Em baixo, sim, em cima não.



Sobre o Alasca

Lisa Murkowski, senadora pelo Alasca, foi a única republicana a votar contra a nomeação de Kavanaugh. No contexto do que se estava a passar foi uma verdadeira heroína, e deu ao seu estado uma medalha de honra. É certo que Sara Palin também de lá vinha, mas ela era apenas uma especialista da Rússia porque a via da sua janela. Está na altura de o Alasca, terra de que sempre gostei, soltar uns ursos no Senado sob a trela de Murkowski para mostrar que "as acções têm consequências".



Sobre Brett Kavanaugh

Não sei o que ele fez há uns anos, mas sei o que ele fez nestes dias: mentiu. Bastava isso para não poder ir para onde foi.



Sobre Brett Kavanaugh (2)

O que ele fazia com os seus colegas que "gostavam de cerveja" é tão parecido, tão parecido, tão parecido com o que acontece nas praxes, nas queimas das fitas, nas bebedeiras colectivas nocturnas de cada dia. Os meninos e as meninas que se cuidem.



Sobre o Papa Francisco e o Diabo

O Papa falou do Diabo e pediu ajuda ao Arcanjo S. Miguel. O Papa falou do Diabo mesmo, não do "mal", mas do mafarrico e apelou a um arcanjo especializado no combate corpo a corpo com a Besta. A gente esquece-se, no meio da sofisticação, e, de algum modo, da castração da linguagem quotidiana, policiada por mil olhos, dos velhos fundamentos da Coisa. Eu, não sei bem porquê, acho refrescante esta linguagem que não é só linguagem mas substância. E pus-me a pensar que algures, nalgum sítio infernal, há um corpo de serpente e dragão que manipula mil tentáculos para empurrar as mãos do senhor padre Fernando, ou António, ou Daniel, ou Manuel para tocar impudicamente nos meninos que estão à sua guarda. Na verdade, lá no fundo, o dr. Freud falou nisso embora chamando-lhe outra coisa.



Sobre Banksy

O que ele fez, seja simbólico, seja proveitoso, seja o que for, foi muito, muito bem feito. Uma lição de imaginação diante de todos, num dos sítios menos imaginativos que há, um leilão de arte. E quem comprou fica com uma peça meio inteira, meio às tirinhas que vale muito mais do que o composto e muito méli-mélo original.



Sobre uma senhora qualquer cujo nome me apareceu numa procura e depois não consegui encontrar de novo...

