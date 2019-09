ePaper ou encontre-o nas bancas a 19 de setembro de 2019.

Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no Assine já a Sábado digital por 1 euro para ler este artigo noou encontre-o nas bancas a 19 de setembro de 2019.Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no ePaper da SÁBADO

Bastou o poder destruidor de dois drones para deixar o mundo à beira de mais uma crise energética. A destruição de parte da maior refinaria da Arábia Saudita, um dos maiores produtores mundiais do chamado ouro negro, obrigou os EUA a recorrerem às reservas estratégicas para fazer face ao terramoto de segunda-feira nas Bolsas e no preço do crude. Daí para cá, a escalada de violência verbal e a hostilidade política entre os EUA e o Irão não têm parado.Este é um tema que não está na campanha eleitoral portuguesa mas é muito mais importante para o nosso futuro próximo do que as promessas feitas por qualquer um dos candidatos. Se o clima de instabilidade entre os principais atores desta nova guerra-fria-bem-quente persistir, será melhor começarem a pensar que Orçamento do Estado farão, como suportarão as políticas ora prometidas, com o petróleo a ficar persistentemente acima dos 70/80 dólares (ou pior).