Os Malucos do Riso em Tancos

Tancos tinha tudo para ser o nosso Ocean’s Eleven. Mas, em vez disso e perante tudo o que se sabe, o “assalto” ao paiol apenas dava um bom episódio dos Malucos do Riso, com militares, políticos e juízes, mais o “Laranjinha”, o “Fechaduras” e o “Nando”. Um elenco de luxo

Dois ministros, um vice-almirante, um tenente coronel e o director da PJ saíram dos respectivos buracos institucionais para se congratularem com a apreensão de droga. Há uma semana, dois autarcas foram presos, mas ninguém falou

30-05-2019

Andam há anos a acenar com o perigo do populismo e da extrema-direita, esquecendo-se (propositadamente?) que o grande cancro da democracia portuguesa é a indiferença com que a larga maioria dos cidadãos encara o escrutínio da vida pública e dos assuntos da cidade.