Legislativas 2019: vencedores e vencidos da noite

Vencedores

António Costa

Uma vitória indiscutível. Não conquista a maioria absoluta mas obteve um resultado expressivo. Tem várias opções de viabilização do governo mas não fica necessariamente com a vida mais fácil. A época das ‘devoluções’ de dinheiro e direitos pode ter passado. Clarificou que prefere negociar à esquerda, com os seus parceiros de ‘geringonça’, acrescentando o Livre, mas não fechou a porta a negociar com ‘outros’, em nome da estabilidade, valor absoluto que elegeu para defender por toda a legislatura.

André Silva

O PAN é um sinal dos tempos. Tem uma grande vitória depois de uma campanha que expôs algumas fragilidades. A apropriação do discurso ambiental e de defesa dos animais, terreno deixado livre pelos partidos tradicionais, deu um verdadeiro jackpot de votos.

Catarina Martins

O BE foi o partido mais eficaz a rentabilizar a geringonça. Durante a campanha eleitoral falou sempre para os grandes grupos de eleitores – função pública, reformados, jovens – e afirma-se como terceira força política. Deixou claro que está disponível para entrar no Governo mas, também, qual é a fatura a pagar pelo PS. Costa não deixou, no discurso final, de lhe devolver a responsabilidade. Quem elegeu como principal objectivo de campanha evitar a maioria absoluta do PS tem agora responsabilidade acrescida em trabalhar para uma solução que dê estabilidade ao Governo. O recado foi directamente para a sede do BE e sintetiza uma das grandes questões dos próximos dias.

Vencidos

Assunção Cristas

O fim de um ciclo. O CDS nunca digeriu bem a legitimidade da geringonça e enveredou por um radicalismo político que os eleitores penalizaram. Assunção Cristas deixa uma crise no partido de que é difícil recuperar. Desde Paulo Portas que todas as matrizes da democracia-cristã se perderam, empurrando o partido para um personalismo que agora se afundou.

Jerónimo de Sousa

A viabilização do Governo do PS apenas terá ajudado a CDU a não cair tanto. Os comunistas continuam a sua marcha a caminho da decadência eleitoral e a saída de Jerónimo de Sousa é cada vez mais inevitável. Com bandeiras sociais ultrapassadas pelo pragmatismo e pela máquina de propaganda do PS e do BE na sua reivindicação, o PCP enfrenta o dilema de uma urgente renovação de causas e protagonistas. Os bastiões têm vindo a cair um a um. Desde as câmaras históricas, nas autarquias, até aos grandes valores e causas de aproximação às franjas de eleitorado mais desfavorecidas em termos económicos e sociais.

Rui Rio

O PSD resistiu à queda vertiginosa que as primeiras sondagens anunciavam e a boa campanha de Rio na recta final pode ter tirado a maioria absoluta a Costa. Foi melhor do que se esperava mas não chega para um PSD que aspira sempre a ganhar. Rui Rio fica alinhado com os piores resultados de sempre do partido e termina estas eleições com um discurso ressentido contra jornalistas, comentadores e adversários internos. Pode ter razão em algumas coisas mas não é por aí que se afirma como líder.

Pedro Santana Lopes

É o fim da carreira política de Santana. Ficou ao nível do RIR e do MRPP. É o desfecho de uma sucessão de erros que marca o fim do ‘menino guerreiro’, esse velho mito santanista no PSD.