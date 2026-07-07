Sábado – Pense por si

Maria Henrique Espada
Maria Henrique Espada
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07 de julho de 2026 às 23:00

Perdido a caminho de Grândola

Ser do contra e ser alternativa não são a mesma coisa e o PS podia ter percebido isso com o resultado de Pedro Nuno Santos há um ano, que o tornou claríssimo. Carneiro tem de decidir se quer ir para Grândola ou se quer ir para São Bento. O caminho não é o mesmo.

A vida não anda fácil para o governo (basta ver as sondagens) nem para o Chega (idem, que não vem à frente). Mas inesperadamente - dado que é o campeão mais recente dos estudos de opinião - nem para o PS.

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