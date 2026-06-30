Sábado – Pense por si

Maria Henrique Espada
Maria Henrique Espada
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30 de junho de 2026 às 23:00

Nós e os cinco: bem vindo ao clube dos mais pobres

Vivemos a fraude de que éramos remediados. Agora nem isso sobra. O discurso de que convergimos (é ver todas as campanhas eleitorais) nos últimos anos terá de ser reajustado: teremos afinal divergido ligeiramente. É o mundo de pernas para o ar. Ainda alguém dirá que afinal o Diabo veio.

No não tão distante ano de 2023, o Expresso chegou a titular: “Roménia ultrapassa Portugal em PIB per capita já em 2024.” Houve várias reações, entre o choque e o escândalo: podia lá ser aquele que já fora o país mais pobre da Europa, passar-nos, o bom aluno entrado em 1986 no clube europeu? Mas a indignação durou pouco.

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