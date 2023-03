O que é que os lucros dos bancos nos dizem?

Podem tentar convencer-nos com todas as teorias micro e macroeconómicas porque é bom viver numa sociedade que privilegia a livre iniciativa, mas nada disto interessa quando se trabalha e não se consegue pagar a renda, a luz ou comprar azeite e... cebolas.

O Novo Banco (NB) foi o último dos grandes bancos instalados em Portugal a divulgar as contas do ano passado. E adivinhem lá qual foi o cenário depois de anos de má publicidade pelas heranças do passado e uma ajudinha de empréstimos do Fundo de Resolução avaliados em €3,4 mil milhões? Pois, a contabilidade tornou-se cor-de-rosa: foram quase €561 milhões de lucros, o triplo em relação ao ano anterior.