Nabeiro, o homem que sonhou e realizou

A ideia de que, através do trabalho, todos temos uma oportunidade de ser bem-sucedidos na vida começa a ser vista como uma impossibilidade em Portugal. Anos de crise sucessivos, falta de perspetivas por parte dos mais jovens - que se viram forçados a emigrar ou condenados a empregos sem progressão salarial -, desilusão com políticas governativas e a convicção de que a classe política está mais interessada em preservar os seus privilégios do que em proporcionar o bem-estar da população instalaram a ideia de que o chamado elevador social está avariado. Tem-se perdido a ideia simples de que, tal como aconteceu nas gerações passadas, os pais deixariam os filhos em melhores condições de vida do que as que eles próprios tiveram.