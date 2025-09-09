Eduardo Dâmaso
Eduardo Dâmaso
Seguir tema: Editorial
09 de setembro de 2025 às 23:00

Travar a impunidade

Nas tragédias, os políticos costumam optar pela comunicação e não por um verdadeiro combate à impunidade,

Quando um primeiro-ministro pede que , como a do Elevador da Glória, e o faz numa declaração a jornalistas sem direito a perguntas, o não dito é muito mais importante do que as palavras proferidas.

Para continuar a ler
Já tem conta? Faça login

Assinatura Digital SÁBADO GRÁTIS
durante 2 anos, para jovens dos 15 aos 18 anos.

Saber Mais
Tópicos Política Elevador da Glória Montenegro Partido Social Democrata
Opinião Ver mais
João Pereira Coutinho
João Pereira Coutinho
Cuidados intensivos

Filmes do desassossego

Ao ver os socialistas que apoiam a Flotilha "humanitária" para Gaza tive a estranha sensação de estar a ver a facção do PS que um dia montará um novo negócio, mais alinhado com a esquerda radical, deixando o PS “clássico” nas águas fétidas (para eles) do centrão.

José Pacheco Pereira
José Pacheco Pereira
A lagartixa e o jacaré

Quando o valor das notícias desaparece

Mesmo quando não há nada de novo a dizer, o que se faz é “encher” com vacuidades, encenações e repetições os noticiários. Muita coisa que é de enorme importância fica pelo caminho, ou é apenas enunciada quase por obrigação, como é o caso de muito noticiário internacional numa altura em que o “estado do mundo” é particularmente perigoso

Menu shortcuts

Travar a impunidade