Maria Henrique Espada
Maria Henrique Espada
16 de setembro de 2025 às 23:00

Só sabemos que não sabemos

Esta ignorância velha e arrastada é o estado a que chegámos, mas agora encontrou um escape. É preciso que a concorrência comece a saber mais qualquer coisa, ou acabamos todos cidadãos perdidos num qualquer festival de hambúrgueres

Na mesma semana, um ministro, Gonçalo Matias, informou que não é possível saber quantos funcionários públicos há em cada serviço e qual é o seu salário. O ministro da Educação, Fernando Alexandre, com honestidade louvável mas dolorosa, também confirmou que números de alunos sem aulas, para já, é melhor não contar com isso. Ainda recentemente, Luís Montenegro, admitiu, sem novidade, que o Estado também não sabe quantos imóveis tem (na memória viva, parece mesmo que nunca soube) e deu ordens para que se saiba. Indo mais atrás, a ministra da Saúde já admitiu que não é possível dizer se o SNS é bem ou mal gerido, porque para isso são precisos dados que o SNS nem recolhe. Começamos a saber tão bem o que não sabemos. Um luxo.

Maria Henrique Espada
Maria Henrique Espada
Editorial

Só sabemos que não sabemos

Esta ignorância velha e arrastada é o estado a que chegámos, mas agora encontrou um escape. É preciso que a concorrência comece a saber mais qualquer coisa, ou acabamos todos cidadãos perdidos num qualquer festival de hambúrgueres

Só sabemos que não sabemos