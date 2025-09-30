Sábado – Pense por si

O golpismo de secretaria

Quem rasga as vestes pelo perigo que o Chega possa representar para o regime não pode colocar-se na mesma posição e tentar, do outro lado, subverter o amado regime para travar o Chega.

Perguntar-se-ia ao procurador se pretende cumprir a lei da República? A um automobilista se tem a nobre intenção de seguir o código da estrada? Nestes tempos estranhos, anda-se a perguntar aos candidatos a Presidente da República - que, se eleito, tem de jurar “cumprir e fazer cumprir a Constituição” - se pretende, pasme-se, cumprir a Constituição. Sob a seguinte fórmula: “Daria posse a um governo do Chega?”  Mais extraordinário, pelos vistos a resposta é polémica.

