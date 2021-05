A Terra (com)prometida

A atualidade é feita da sinistra revisão diária do número de mortos e feridos, em Gaza e no Sul e no Centro de Israel. Mas o que se pode dizer sobre a essência original desta nova guerra?

Jerusálem, Jerusaquém. Construída sobre três religiões e incontáveis civilizações e fragmentos de impérios (Cananitas, Filisteus, romanos de ocidente e oriente, otomanos, britânicos), a cidade-centro ficará sempre para lá ou abaixo das expectativas.



No bom espírito dos Acordos de Oslo (1993-1995), as partes mais recentes do conflito no Médio Oriente deviam tratar com o máximo cuidado a questão de Jerusalém/Al Aqsa.



Devido ao seu caráter simbólico, e ao facto de estar dividida essencialmente num setor leste palestiniano e numa área ocidental israelita, a cidade não deveria ser considerada unilateralmente como "propriedade política".