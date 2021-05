O pântano corporativo

Os meios corporativos, todos sabemos, são hostis à extravagância dos indivíduos que insistem em manter o sentido da sua independência e que não andam de cócoras, que não pedem esmola à porta dos donos do dinheiro e não frequentem os saraus e as mesas dos grandes senhores.

NA SEMANA PASSADA, deixei-vos aqui uma lista deprimente de nomes que nos dão uma série de pistas sobre o funcionamento do nosso meio cultural.



Perante o testemunho da jornalista Joana Emídio Marques (JEM), acusando o ex-editor Manuel Alberto Valente (MAV) de importunação sexual, uma numerosa corte de homens e mulheres prestou-se a manifestar publicamente o seu apoio incondicional, sem quaisquer reservas, ao suspeito, oferecendo-lhe o peso da sua reputação.



Muitos desses indivíduos pertencem aos sectores mais chegados aos círculos do poder, ocupam posições influentes, acumulam importantes recursos sociais, culturais, políticos e económicos: não só têm acesso privilegiado aos órgãos de comunicação (televisão, imprensa e rádio), como assumem ou assumiram cargos de cúpula em instituições culturais de primeira linha (Centro Cultural de Belém, Teatro Nacional D. Maria, Teatro São Luiz, Casa Fernando Pessoa, Fundação José Saramago, Fundação Calouste Gulbenkian, Imprensa Nacional-Casa da Moeda, Grupo Leya, Grupo Porto Editora, etc.), chefiaram Secretarias de Estado e Ministérios (o da Cultura, desde logo), autarquias (Lisboa e Sintra), partidos políticos (o PS em particular), foram diplomatas de carreira em importantes embaixadas portuguesas, receberam condecorações da Presidência da República (Mário Soares e Jorge Sampaio).