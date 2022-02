Um governo que não atrapalhe

NUNCA PORTUGAL FOI TÃO BEM GOVERNADO COMO DESDE o início do ano. Infelizmente, a situação só vai manter-se até meados de março, quando um novo governo tomar posse e começar a governar, a querer fazer coisas, com os ministros e secretários de Estado a aparecerem em tudo quanto é canto. Mostrar obra, como se diz.



O que este período de vazio governativo nos tem mostrado é que o País tem capacidade suficiente para progredir sem a ancestral dependência do governo, da decisão do ministro, da reunião com o secretário de Estado, do decreto-lei, do despacho, da portaria, da regulamentação. Enfim, sem uma série de atos administrativos típicos de um Estado absoluto que tem na produção legislativa uma das formas de mostrar o seu poder.



Mais do que preocupado em gerir sensibilidades e ambições internas com a formação do próximo governo, António Costa deveria, isso sim, procurar montar um Executivo que não atrapalhe o resto do País. É certo que a maioria absoluta abre a porta à tentação de controlo total do Estado. Mas os próximos anos e os milhões da Europa aconselham vivamente a uma retirada da presença do Estado na sociedade.