Finalmente, o outro (a)normal

PARA OS QUE DESESPERAVAM COM O REGRESSO AO OUTRO NORMAL, interrompido pela pandemia, que criou o tal “novo normal”, a última semana deu um importante contributo para esse regresso ao País a que nos habituámos: um terrorista com acne; pancadaria no fim de um jogo de futebol e, por fim, uma indignação geral nas redes sociais sobre violência doméstica que, no caso concreto, nem se sabe se existiu ou não.



Começando com o jovem João, suspeito de terrorismo. Logo que os americanos perceberam que o rapaz era da Batalha, os americanos incluíram-no, de imediato, numa qualquer lista de suspeitos. Qualquer analista do FBI, por muito inculto que seja, percebe que ser originário de “Battle” é motivo para se suspeitar de comportamentos desviantes. Independentemente de indícios, provas e afins, certo é que a vida de João terminou na passada quarta-feira, quando a sua detenção foi conhecida publicamente. Ninguém quererá dar emprego a um jovem que, enquanto estudante, pensou matar colegas e professores. Em Portugal, o terrorismo está reduzido a dois fenómenos muito concretos: claques de futebol e estudantes universitários com pequenas frustrações e outros dramas próprios da idade.



Do terrorista da Batalha passamos para o habitual “terrorismo” do futebol português. Depois de um agradável jogo entre FC Porto e Sporting, os dois candidatos ao título não conseguiram aguentar sem uma bela cena de pancadaria no relvado, envolvendo jogadores, dirigentes, apanha-bolas e outros que por ali andavam.