Sr. Jerónimo, derrube lá esse muro!

Os anos da “geringonça” já deveriam ter sido mais do que suficientes para o PCP perceber que o seu papel é ao lado dos mais fracos e mais desfavorecidos, que neste momento são os ucranianos. Por muito que doa aos comunistas, atualmente o inimigo é a Rússia.

Não fosse o antiamericanismo primário do PCP e o partido teria colocado a sua assinatura na sentença que condenou a Rússia pela invasão da Ucrânia. Neste caso, o PCP preferiu ser fiel a um dogma do que colocar-se ao lado de milhões de pessoas que, numa madrugada, viram o seu País a ser bombardeado e invadido pelo vizinho do lado.