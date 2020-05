ePaper ou encontre-o nas bancas a 27 de maio de 2020.

Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no Assine já a Sábado digital por 1 euro para ler este artigo noou encontre-o nas bancas a 27 de maio de 2020.Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no ePaper da SÁBADO

Não há nada mais enfadonho e perigoso do que o consenso político. Porém, alguns políticos e outros tantos analistas do regime adoram-no, considerando-o como o melhor remédio para todos os males do País. A "procura de consensos" tem sido, nos últimos anos, a grande meta política, o derradeiro objetivo. Como se o consenso fosse a razão de ser da política em democracia quando, na verdade, o que a alimenta é o confronto de ideias e o escrutínio de quem está no poder.