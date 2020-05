ePaper ou encontre-o nas bancas a 21 de maio de 2020.

A história que, em 2014, nos contaram é que alguém pegou no cajado de Moisés e dividiu a carcaça do Banco Espírito Santo (BES): de um lado ficou a carne, o bom, do outro ficaram os ossos e a cartilagem, o mau, aquilo que estava quase a entrar em putrefação e que não podia contaminar a parte boa. Seguiu-se outra história: o modelo de resolução do BES foi o que melhor defendeu o interesse dos contribuintes e o Estado não injetava diretamente dinheiro no recém-nascido Novo Banco, mas emprestava ao Fundo de Resolução. Contas feitas, de aldrabice em aldrabice, o bicho do Novo Banco já açambarcou 7,8 mil milhões de euros, grande parte do bolso dos contribuintes.