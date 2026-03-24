Sábado – Pense por si

Bruno Faria Lopes
Bruno Faria Lopes Jornalista
24 de março de 2026 às 23:00

Trump e a guerra entre duas motivações extremas

Donald Trump mergulhou os EUA num confronto entre as motivações existenciais, e por isso extremas, de Israel e do regime iraniano. Sair será difícil - e é mais provável um choque económico severo.

Os israelitas estão longe de ser um bloco social homogéneo, mas a perceção de um risco existencial tende a unir as pessoas. Não admira, por isso, que as sondagens mostrem um apoio amplo em Israel à guerra no Irão. A motivação de quem ali vive num estado psicológico de “cerco” e ameaça física é muito alta. Essa motivação significa que o poder político e uma fatia larga da sociedade estão dispostos a aceitar um limiar de dor alto e duradouro, incluindo de dor económica. Israel, pensam, vale bem uma recessão global. (Há depois as motivações pessoais: Bibi Netanyahu anda a fugir de processos judiciais desde 2019 e tem eleições este ano).

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