O Tutti Frutti e as prioridades de alguns

Quando surgem publicamente pormenores mais ou menos avantajados de um processo com figuras da política (ou gente simplesmente mediática) lá vem o inevitável chorrilho de lamúrias dos indignados que se dizem preocupados com “as questões maiores” (porventura até únicas), como a devassa da condição humana que, pelos vistos, é propiciada pela transcrição de escutas telefónicas, os objetos recolhidos em buscas a casas e o conteúdo de emails aprendidos. Quase como se a PIDE tivesse regressado dos corredores da Torre do Tombo pela mão do sempre tenebroso Ministério Público e de juízes pouco competentes ou nada escrupulosos quando se trata da honra de incautos cidadãos dedicados à causa pública (e se for o dr. Alexandre, então é o Diabo em pessoa).