Instantâneos ou quase (13)

Foi triste a novela do candidato socialista à Câmara do Porto. Ninguém importante quis, quem quis, o partido não deixou, ou Costa fez finca-pé. Até houve quem chamasse a isto um "lamaçal". E eis que surge quem tinha dito antes não.

O polvo?

"A rede de interesses, truques e desmandos que se formou no Benfica exibe todos os traços que caracterizam a captura de organização para benefício pessoal." A frase é do advogado Jorge Mattamouros que quer afastar Vieira da presidência.



É a justiça

Continua a saga de recursos do ex-banqueiro Rendeiro para ganhar tempo e evitar a prisão. Depois, vêm dizer-nos que a justiça é igual para todos e que é populista quem achar o contrário. Quem pode pagar consegue mais, sempre foi assim.



Balbúrdia

Foi triste a novela do candidato socialista à Câmara do Porto. Ninguém importante quis, quem quis, o partido não deixou, ou Costa fez finca-pé. Até houve quem chamasse a isto um "lamaçal". E eis que surge quem tinha dito antes não.