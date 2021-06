Instantâneos ou quase (54)

Indignidade

Não consigo ver o programa Quem quer namorar com o agricultor sem ficar com vergonha alheia. Mulheres (e também homens) em fila a tentarem ser escolhidas(os) por certos atributos lembra-me outra coisa que não televisão.



Resposta óbvia

Quando há muito futebol (e agora há), lá vem a ladainha habitual: porquê tanto tempo e espaço nos media?; porquê a idolatria?; porquê os salários das vedetas?; porquê as discussões intermináveis? Porquê? Vejam as audiências dos jogos.



Ser político

"Tentaram impor-me o pior da mercearia partidária e envolver-me nas mais inacreditáveis negociatas de lugares." O agora não candidato do PSD António Oliveira a Gaia devia saber o que é a política, se queria fazer parte dela.