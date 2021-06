Instantâneos ou quase (52)

Uma moção no congresso do PAN defendeu o desmantelamento da NATO. Aos miúdos e às famílias diz-se que devem apostar na educação. Depois vem a realidade: entre 2010-18, os salários dos jovens licenciados caíram 17%.

Imoralidade

Há coisas que por muito que me esforce não consigo entender. Como é que os países mais desenvolvidos permitem os lucros fiscais imorais das multinacionais? Agora, veio o G7 dizer que isso vai acabar. Mas ainda falta o G20 e muito, muito tempo.



Para pensar

Aos miúdos e às famílias diz-se que devem apostar na educação. Depois vem a realidade: entre 2010-18, os salários dos jovens licenciados caíram 17%. E se for uma mulher, a conta ainda é pior, porque ganham menos 38% que um homem.



Prioridades

Uma moção no congresso do PAN defendeu o desmantelamento da NATO. Outra moção acha que o mundo fica melhor (se calhar, até mais seguro) com a bicharada doméstica a comer rações 100% de origem vegetal.