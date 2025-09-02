Sábado – Pense por si

Ângela Marques
Ângela Marques Jornalista
02 de setembro de 2025 às 23:00

Os chinelos de quarto

Só muito recentemente entrei em contacto com a moda do calçado barefoot para crianças.

Gostava de o poder dizer de outra forma, mais lírica, mas a verdade, por vezes, tem de ser servida fria e crua como um bife tártaro: vivo com a Polícia Judiciária dos chinelos de quarto. Não dou um passo sem ouvir o clássico da parentalidade: “Não andes descalça.”

Para continuar a ler
Já tem conta? Faça login

Assinatura Digital SÁBADO GRÁTIS
durante 2 anos, para jovens dos 15 aos 18 anos.

Saber Mais
Tópicos Polícia Estilo de vida Ciências naturais Ciência e tecnologia Maria Bethânia
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Os chinelos de quarto