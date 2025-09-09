Sábado – Pense por si

Ângela Marques
Ângela Marques Jornalista
09 de setembro de 2025 às 23:00

O flirt digital

A mesa estava posta para quatro mas, do nada (ou do éter), seríamos cinco

Foi ontem à noite mas, olhando para trás, parecia mesmo que estávamos em 2036. A mesa estava posta para quatro mas, do nada (ou do éter), seríamos cinco - mas vamos por partes, como Jack o Estripador. Do menu constavam azeitonas marinadas, palitos de cenoura com húmus, piano, salada com pêra e nozes caramelizadas e uma torta de laranja que até o meu nutricionista teria dificuldades em criticar. Do cardápio de temas? Só coisas de abrir o apetite.

Política Televisão Inteligência artificial Mercadona Lisboa Jack o Estripador
