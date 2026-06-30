Sábado – Pense por si

Ângela Marques
Ângela Marques Jornalista
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30 de junho de 2026 às 23:00

Os encontro imediatos

Pensei nas calorias, nos hidratos de carbono e nos amidos que, mais tarde, seriam transformados em açúcar pelo meu próprio corpo

No meio de uma onda de calor em França, olhámos uma para a outra em Portugal e dissemos: brunch, baby. Apesar de a onda de calor ser super 2026 e o brunch uma espécie de refeição do paleolítico, aquele sábado pedia um pequeno-almoço barra almoço burguês, ou seja, demasiado caro para o lugar que nos fala mais ao coração, a carteira.

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