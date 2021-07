As fraldas do futuro

Uma belíssima sequela do já clássico e muito português filme "quem não tem cão caça com gato", pedimos bitoque para todos. Com uma "pescada de mar" na ponta da língua, a frase "então vai ser um bitoque" não nos prestigiava - nem a nós nem ao bitoque, que em mundo algum devia ser segunda escolha. Mas foi. Era o que havia para aquele almoço, que tinha sido marcado por motivos de força maior do que a fome: havia um bebé a caminho e havia que o celebrar.