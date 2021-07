A verdade mais funda

Com a idade, ele estava a ficar parecido com o Tom Cruise do Top Gun, se o Tom Cruise do Top Gun tivesse envelhecido mais bem-falante, com uma certa consciência política e menos misoginia no sangue. Pensava nisto quando o vi chegar e estacionar a mota. Sem o Take My Breath Away a harmonizar com rateres (que não só já não temos idade para isso como aquilo que nos une é uma amizade sem benefícios, pelo menos desse género), ele chegou com cara de caso. Não vinha em paz e, como eu perceberia mais tarde, era porque temia uma guerra.