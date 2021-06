As malas feitas

Tudo começava no chão de alcatifa do meu quarto. Lado a lado, o cão salsicha com que eu dormia, o relógio da Skip que eu tanto desejara, dois livros do Petzi, um tubo para fazer bolas de sabão, o Aquaplay, berlindes e uma Cynthia – ou Cyndi (não recordo o nome, só que rivalizava na qualidade-preço com a Barbie) – discutiam um lugar na pequena mala de viagem que eu podia levar de férias.