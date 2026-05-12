Sábado – Pense por si

Ângela Marques
Ângela Marques Jornalista
12 de maio de 2026 às 23:00

As doenças suplementares

A minha mãe estava rouca e isso, para uma mulher que tem sempre tanto a dizer, é como se lhe faltasse o fôlego.

Rainha da hipocondria , ela vive num terceiro andar a que gosto de chamar treino cardiovascular, pelo que nunca estranho, quando, pelo telefone, me parece ofegante. Naquele dia, porém, a minha mãe estava rouca e isso, para uma mulher que tem sempre tanto a dizer, isso sim, é como se lhe faltasse o fôlego.

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