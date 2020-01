A casa nova

ePaper ou encontre-o nas bancas a 15 de janeiro de 2020.

Ainda nos rimos para dentro quando dizemos a amigos novos que os três vivemos juntos durante nove meses. A verdade, no caso completamente divorciada da diversão, é que durante um ano fizemos dezenas de visitas a casas onde sonhávamos viver: íamos fazer festas de arromba, ia ser um entrar e sair de gente, íamos até ter uma cabine de DJ no canto daquela sala de 25 metros quadrados das Forças Armadas.Naquela altura era mais barato sonhar: as rendas de casa em Lisboa permitiam imaginarmo-nos a viver juntos, a poupar nos cereais e a partilhar dores de cabeça. Por razões de que já nem nos lembramos, aquela vida de estarolas acabou por não acontecer. Para memória futura ficou, contudo, um tempo em que fomos muito felizes.A parte mais séria dessa vida em comum nem foi a que passámos a discutir quem ficaria com a suíte, quem lidaria com o senhorio ou quem trataria das transferências bancárias. O que foi seriamente divertido foi a pesquisa na Internet. Horas e horas em sites de agências imobiliárias faziam-nos ter as conversas mais tolas sobre o que uma casa tinha de ter (uma baliza para jogos de futebol de salão sendo a mais memoravelmente adolescente delas).Com os anos não perdemos a amizade nem o gosto por casas novas (fizemos, de resto, novas memórias de epopeicas mudanças – mea culpa por preferir sacos de supermercado a caixotes de papelão, não voltará a acontecer). Visitamo-nos agora sempre que podemos mas há muito que não nos embrenhamos em pesquisas pela Internet – preferimos o WhatsApp para, quando necessário, trocarmos ideias sobre calafetagem de janelas, cores de azulejos e painéis fotovoltaicos.Este fim de semana, quando recebi as fotografias da casa nova de um outro irmão, este de sangue e papel passado, senti o entusiasmo que sentia quando vivia em busca da casa perfeita. E perguntei-me: o que há numa casa nova, ainda vazia, que nos faz mais alegres que caretos de Podence? Ali, vi que é sempre o mesmo: é no vazio que os sonhos de arromba se criam para memória futura.